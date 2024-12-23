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Зайцев Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Петр Петрович
Фамилия
Зайцев
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Воробьиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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