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Зеленов Иван Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зеленов Иван Гаврилович
Фамилия
Зеленов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Каменка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 29.

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