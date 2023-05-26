Жохов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖохов Павел Павлович

Жохов Павел Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жохов Павел Павлович
Фамилия
Жохов
Имя
Павел
Отчество
Павлович
Занятие
полковник артиллерии
Адрес
Костромская губерния
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.