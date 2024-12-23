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Ершов Михаил Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Михаил Дмитриевич
Фамилия
Ершов
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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