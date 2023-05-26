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Евменьев Дмитрий Евменьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евменьев Дмитрий Евменьевич
Фамилия
Евменьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Евменьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Степаново
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 28.

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