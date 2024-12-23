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Ершов Филипп Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Филипп Егорович
Фамилия
Ершов
Имя
Филипп
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Копьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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