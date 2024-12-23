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Ершов Федор Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Федор Михайлович
Фамилия
Ершов
Имя
Федор
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Копьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

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