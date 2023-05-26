Евстигнеев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев Иван Андреевич

Евстигнеев Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евстигнеев Иван Андреевич
Фамилия
Евстигнеев
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Федорово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 25.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.