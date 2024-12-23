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Добролюбов Иоанн Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Добролюбов Иоанн Васильевич
Фамилия
Добролюбов
Имя
Иоанн
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Спасской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Нижне-Межское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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