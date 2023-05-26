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Демидов Александр Андрианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демидов Александр Андрианович
Фамилия
Демидов
Имя
Александр
Отчество
Андрианович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, М. Угорь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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