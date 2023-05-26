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Дегтерев Константин Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дегтерев Константин Илларионович
Фамилия
Дегтерев
Имя
Константин
Отчество
Илларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Б. Угорь
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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