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Дмитриев Федор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дмитриев Федор
Фамилия
Дмитриев
Имя
Федор
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 24.

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