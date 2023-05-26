Данилов Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Матвей Григорьевич

Данилов Матвей Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Данилов Матвей Григорьевич
Фамилия
Данилов
Имя
Матвей
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Соловьево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 23.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.