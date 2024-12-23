Горский Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорский Павел Васильевич

Горский Павел Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горский Павел Васильевич
Фамилия
Горский
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Покровской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Понга
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.