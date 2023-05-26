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Голубев Павел Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубев Павел Никифорович
Фамилия
Голубев
Имя
Павел
Отчество
Никифорович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Успенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Нейское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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