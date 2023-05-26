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Глушков Алексей Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Глушков Алексей Захарович
Фамилия
Глушков
Имя
Алексей
Отчество
Захарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Котельнический уезд, Ключевская волость, Лаптевский
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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