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Горохов Михаил Никанорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горохов Михаил Никанорович
Фамилия
Горохов
Имя
Михаил
Отчество
Никанорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Уродово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 22.

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