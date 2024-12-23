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Голубев Федор Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубев Федор Илларионович
Фамилия
Голубев
Имя
Федор
Отчество
Илларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Медведево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 21.

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