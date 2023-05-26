Гурьянов Гавриил Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов Гавриил Прохорович

Гурьянов Гавриил Прохорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гурьянов Гавриил Прохорович
Фамилия
Гурьянов
Имя
Гавриил
Отчество
Прохорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Сластники
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 20.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.