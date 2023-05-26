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Гурьянов Петр Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гурьянов Петр Федорович
Фамилия
Гурьянов
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Сластники
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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