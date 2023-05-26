Горев Эраст Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорев Эраст Григорьевич

Горев Эраст Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Горев Эраст Григорьевич
Фамилия
Горев
Имя
Эраст
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Б. Коровицы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.