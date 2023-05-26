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Вилков Иван Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вилков Иван Григорьевич
Фамилия
Вилков
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Б. Угорь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 19.

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