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Васильев Арсений Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Арсений Яковлевич
Фамилия
Васильев
Имя
Арсений
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Костино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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