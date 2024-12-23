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Васильев Рафаил Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Рафаил Павлович
Фамилия
Васильев
Имя
Рафаил
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Ильинской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость, Илешево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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