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Виноградов Федот Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Федот Савельевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Федот
Отчество
Савельевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Плосково
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 18.

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