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Ворошилов Иона Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ворошилов Иона Федотович
Фамилия
Ворошилов
Имя
Иона
Отчество
Федотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Лисицыно
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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