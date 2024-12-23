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Ворошилов Иван Федотович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ворошилов Иван Федотович
Фамилия
Ворошилов
Имя
Иван
Отчество
Федотович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Лисицыно
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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