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Волков Василий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Василий Алексеевич
Фамилия
Волков
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Сословие
мещане
Адрес
Симбирск
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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