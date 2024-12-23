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Вахтеров Сергей Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вахтеров Сергей Дмитриевич
Фамилия
Вахтеров
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Пасьма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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