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Воинов Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воинов Павел Иванович
Фамилия
Воинов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Пасьма
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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