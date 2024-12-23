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Виолентов Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виолентов Николай Александрович
Фамилия
Виолентов
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Троицкой ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Солтановская волость, Солтаново
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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