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Виноградов Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Михаил Васильевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Преображенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Верхневолостное
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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