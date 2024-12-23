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Волков Сергей Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Сергей Ильич
Фамилия
Волков
Имя
Сергей
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Урма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 17.

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