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Волков Николай Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Николай Андреевич
Фамилия
Волков
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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