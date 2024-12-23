Васильев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий

Васильев Василий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Василий
Фамилия
Васильев
Имя
Василий
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Копанец
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.