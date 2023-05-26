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Виноградов Евгений Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Евгений Алексеевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Евгений
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Новый Поселок
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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