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Виолентов Михаил Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виолентов Михаил Васильевич
Фамилия
Виолентов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Кострома
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

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