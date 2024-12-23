Волков Яков Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Яков Карпович

Волков Яков Карпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волков Яков Карпович
Фамилия
Волков
Имя
Яков
Отчество
Карпович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Копьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.