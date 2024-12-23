Воскресенский Тихон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Тихон Александрович

Воскресенский Тихон Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воскресенский Тихон Александрович
Фамилия
Воскресенский
Имя
Тихон
Отчество
Александрович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Карьков
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 16.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.