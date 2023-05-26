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Васильев Федор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Васильев Федор Иванович
Фамилия
Васильев
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Б. Чежмы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 15.

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