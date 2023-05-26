Верховский Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Сергей Максимович

Верховский Сергей Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Верховский Сергей Максимович
Фамилия
Верховский
Имя
Сергей
Отчество
Максимович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Матвеевская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, Горельце
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.