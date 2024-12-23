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Бобров Егор Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бобров Егор Осипович
Фамилия
Бобров
Имя
Егор
Отчество
Осипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Власово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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