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Белехов Андрей Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белехов Андрей Федорович
Фамилия
Белехов
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Кривцово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 14.

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