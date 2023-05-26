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Булыгин Арсений Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Булыгин Арсений Лукич
Фамилия
Булыгин
Имя
Арсений
Отчество
Лукич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Залесье
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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