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Бобров Матвей Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бобров Матвей Сергеевич
Фамилия
Бобров
Имя
Матвей
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Пасьма
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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