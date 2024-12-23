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Бурдин Иван Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бурдин Иван Федорович
Фамилия
Бурдин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Суховерхово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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