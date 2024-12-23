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Бечин Иван Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бечин Иван Ефимович
Фамилия
Бечин
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Ст. Шолешка
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 13.

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