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Бакланов Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бакланов Александр Иванович
Фамилия
Бакланов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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