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Бросов Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бросов Михаил Григорьевич
Фамилия
Бросов
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

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