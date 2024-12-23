Белоруссов Антон Иевлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоруссов Антон Иевлевич

Белоруссов Антон Иевлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоруссов Антон Иевлевич
Фамилия
Белоруссов
Имя
Антон
Отчество
Иевлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Дубшино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.